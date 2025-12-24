Yüreğir\'in ilk kent lokantası Dervişler\'de açıldı

Adana'nın Yüreğir Belediyesi, ilçenin ilk kent lokantasını Dervişler Mahallesi'nde açtı.

Açılışa özel olarak vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Menüde etli pilav, kuru fasulye, yoğurt ve tatlı yer aldı. Başkan Ali Demirçalı, vatandaşlarla birlikte aynı sofraya oturarak yemeğini vatandaşlarla birlikte yedi.

Açılış kurdelesi, protokol üyelerinin katılımıyla sahnede törenle kesildi. Dervişler Kent Lokantası'nın, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek hizmetiyle Yüreğir halkına hizmet edeceği ifade edildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, açılışta yaptığı konuşmada ilçede kent lokantalarının sayısının artırılacağını belirterek, "Bugün Dervişler Mahallemizden başlattığımız bu hizmeti, yıl sonuna kadar ilçemizde 4 kent lokantasına ulaştırmayı hedefliyoruz. Amacımız Yüreğir'de hiçbir vatandaşımızın sıcak ve sağlıklı yemeğe erişim sıkıntısı yaşamamasıdır" dedi. - ADANA