\'Hoş Geldin Bebek\' projesiyle 5 bin 300 ailenin mutluluğuna ortak oldular

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yeni doğan bebeklerini kucağına alan ailelere ilk hediye belediyeden geliyor. Belediye ekipleri, "Hoş Geldin Bebek" projesiyle ebeveynlerin mutluluklarına ortak oluyor.

Yüreğir Belediyesi ekipleri ilçede doğum kayıtlarını takip ediyor. Yeni bebek sahibi olan aileler evlerinde ziyaret edilerek, bebeğin temel ihtiyaçlarını içeren battaniye, şampuan, sabun, pişik kremi, bebek bezi ve ıslak mendilden oluşan set hediye ediliyor. Ayrıca ilk 6 aylığa kadar olan bebekler için aileler, belediyenin 444 80 44 numaralı çağrı merkezini arayarak uygulamadan yararlanabiliyor.

Bugüne kadar 5 bin 300 'Hoş Geldin Bebek' paketi dağıttıklarını anlatan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Bugüne kadar 5 bin 300 yeni doğum yapmış kadınımızı ziyaret edip hoş geldin paketi dağıttık. İhtiyacı olan, bizi arayan yeni doğum yapmış kadınlarımızı ziyaret edip hem hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz hem de paketlerini dağıtıyoruz. Yüreğirli kadınlardan memnunuz. Yüreğir Adana'nın en büyük coğrafyasına sahip. 107 mahallemiz var ve bir uçtan bir uca 100 kilometre. Biz halkımız için, vatandaş için ayaklarına kadar gidip gerekli ihtiyaç duyulan yardımı yapıyoruz" dedi. - ADANA