Yüreğir Belediyesi ve Kaymakamlığı, mevsimlik tarım işçisi kadınlara hijyen seti dağıttı

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Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı işbirliği ile Adana'ya başka illerden gelerek mevsimlik tarım işçiliği yapan 700 kadına hijyen seti dağıtıldı.

Başta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki iller olmak üzere başka illerden Adana'nın bereketli topraklarına her yaz gelip tarla kenarlarında çadır kurarak arazilerde çalışan mevsimlik tarım işçisi kadınlar unutulmadı. Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı iş birliğiyle 700 kadına hijyen seti dağıtıldı.

İçerisinde 23 farklı ürün var

Memleketlerinden uzakta derme çatma çadırlarda zor şartlarda kalarak ekmek parası kazanan binlerce tarım işçisinin ağırlıklı konumlandığı Yüreğir'e bağlı Pekmezli, Kadıköy, Çağırkanlı, Sazak, Yalnızca, Aydıncık, Akdam, Gümüşyazı, Esenler, Kütüklü ve Abdioğlu Özler bölgelerine yaşayan kadınlara ulaşıldı. İçerisinde kadın peti, şampuan ve sabun başta olmak üzere 23 farklı ürünün bulunduğu hijyen seti 700 kadına teslim edildi. - ADANA