Üye Girişi
Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor - Son Dakika

Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor

06.01.2022 12:14
Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik kapsamında ilçe sakinlerinin ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami, cemevi, türbe ve ziyaret gibi ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik kapsamında ilçe sakinlerinin ibadetlerini sağlıklı ve temiz bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla cami, cemevi, türbe ve ziyaret gibi ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmalarına düzenli olarak devam ediyor.

Yüreğir Belediyesi, ilçede bulunan yaklaşık 250 ibadethanede rutin temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Cami, cemevi, türbe, mescit ve ziyaretlerde titiz bir çalışma yapan ibadethane temizlik ekipleri halıları özenle süpürüyor, kapsamlı dip köşe bucak temizlik yapıyor.

Temizlik çalışması ibadethanelerin bahçelerinde de gerçekleştiriliyor.

Yapılan çalışmalarla vatandaşlar daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda ibadet etme imkanı buluyor.

Caddeler, park ve sokakların yanı sıra cami, cemevi ve ibadethanelerin de sağlık kurallarına uygun olarak temizlenmesine özen gösterdiklerini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "İbadethanelerimiz halkımızın ortak değeri, kutsal mekanlarıdır. Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. Yılın 12 ayı sürdürdüğümüz ibadethane temizliği çalışmaları sayesinde vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sağlıklı bir ortamda ibadetlerini ifa edebiliyorlar" şeklinde konuştu.

Cami, cemevi, türbe, ziyaret yerleri ve kutsal mekanları düzenli olarak temizleyen Yüreğir Belediyesi, verdiği hizmet ile halkın da takdirini topluyor. - ADANA

Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor
Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor
Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor
Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor

YORUMLAR
500

Yüreğir Belediyesi, Yüreğir, Cemevi, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor - Son Dakika


Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı Kadın hırsız, 12 bin TL değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı         
12:12
Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı         
12:09
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
11:55 PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
11:46 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı
11:41 TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:21:31. #1.13#
SON DAKİKA: Yüreğir'de ibadethaneler temizleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement