Yüreğir\'de Kadın ve Yaşam Söyleşisi Düzenlendi

Yerel

Adana Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide kadının toplumdaki yeri ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik atılması gereken adımlar ele alındı. "Söz Sizde, Kadın ve Yaşam" konu başlığında gerçekleştirilen söyleşide Yüreğirli kadınlar, yaşadıkları sorunları birinci ağızdan örnekler ile anlattı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Avukat Ülkü Tolunay moderatörlük yaptı. Tolunay'a, Yüreğir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Avukat Melek Bahar Dizdar eşlik etti. Söyleşi de Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, kadın dernekleri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda dinleyici yer aldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Demirçalı, "Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir partinin mensubu olarak, kadınların her an yanında durmayı bir görev biliyoruz. Tüm kadınların, haklarını sonuna kadar korumaları için onların her zaman yanında olmaya, kadın dostu bir belediye olarak hizmetlerimize devam etmeye kararlıyız" dedi.

Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Alpay Çinkılıç ise Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik hizmetlerini anlattı.

Çinkılıç, "Yüreğirli kadınları sosyal, psikolojik, hukuki, sağlık ve eğitim gibi her alanda destekliyoruz. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile her alanda kadınların yanındayız" diye konuştu.

Söyleşinin moderatörü Avukat Ülkü Tolunay da konuşmasında mesleki hayatındaki tecrübelerini kadın mücadelesi üzerinden aktardı. Tolunay, toplumu aydınlık geleceğe kadınların ulaştıracağını vurguladı. Daha sonra tek tek söz alan kadınlar yaşadıkları sıkıntılar üzerinden, toplumsal olarak neler yapılması gerektiği konusunda görüş bildirdi. - ADANA