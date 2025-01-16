Yüreğir Ekolojik Demo Tarım Alanı Açıldı

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Yüreğir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Yüreğir Devlet Hastanesi yanındaki araziyi yeniden üretime kazandırarak hayata geçirdiği Yüreğir Ekolojik Demo Tarım Alanı törenle hizmete açıldı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Yüreğir Ekolojik Demo Tarım Alanı açılış törenine eşi Fidelya Demirçalı ile birlikte katıldı. Yüreğir Ekolojik Demo Tarım Alanı'nı dolduran coşkulu kalabalığa hitap eden Başkan Ali Demirçalı, "Bugün burada 'üretim, eğitim, kazanç 3'ü bir serada' sloganımızla açılışını gerçekleştirdiğimiz proje bazlı ekolojik sera alanımız 1 dönümü kapalı, 2 buçuk dönümü açık tarım alanı olmak üzere toplam 3 bin 500 metre kareden oluşmaktadır. Ekolojik seramız, dışarıdan bağımsız, doğaya zarar vermeyen tamamen güneş enerjisi ile çalışan, elektrik ve suyunu üretebilme yeteneğine sahiptir. Bu alanda yaklaşık 150 kadın çiftçi ve üreticimize tarımsal eğitimler verilecektir" diye konuştu.

Eğitime katılan kadınlara 25 bin TL hibe desteği

Başkan Demirçalı, 50 kadının şu an açık tarım alanında görülen 4 çeşit marul ekim işlemini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bu kadınlarımıza eğitime geldikleri gün başına ödeme yapıldığı gibi burada öğrendiklerini kendi arazilerinde ya da evlerinin bahçesinde uygulamak isteyen kadınlarımıza yaklaşık 25 bin TL ek hibe desteği sunulmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz serada ise zeytin çelikleme eğitimi vereceğiz. Seramızı bu eğitimler doğrultusunda geliştireceğiz. Tüm bu yatırımlar ve ödemeler Meryem Kadın Kooperatifi ve donör kuruluşlar tarafından finanse edilmekte olup belediyemiz bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadan gerçekleştirilmiştir. Proje sonunda bu alan ve serada farklı projelerin uygulanabileceği gibi, park ve bahçeler müdürlüğünün ihtiyacı olan çiçekler ve protokol çiçeklerinin burada üretimini belediye olarak yapıp dışarıdan alımlara son vermeyi planlıyoruz" dedi.

İlk hasat yapıldı

Meryem Kadın Kooperatifi Kurucu Başkanı Derya Dizi Boduk, CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, Çukurova İlçe Başkanı Ümit Arif Özsoy ve Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok'un da birer konuşma yaptığı törenin ardından açılışı yapılan ekolojik tarım alanında ilk hasat protokol ile birlikte yapıldı. - ADANA