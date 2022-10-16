Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi

16.10.2022 13:12

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızı, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürek parçaladı.

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

ANNESİNE, BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım'ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül'ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

"AİLELERE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Faciayı haber alır almaz olay yerine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybeden madencilerin aileleri ile buluştu. Acılı ailelere baş sağlığı dileyen Erdoğan, "Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız" dedi.

1 MİLYON 350 BİN TL YARDIM YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden kısa bir süre sonra maden şehidi ailelerine yapılacak yardım tutarı da netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine; devletin 500+500, sendikanın 200, Çalışma Bakanlığı'nın 100, Aile Bakanlığı'nın ise 50 bin olmak üzere destek verileceğini duyurdu.

Erdoğan, "Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız" dedi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, bu ailelere 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacak. Vefat eden maden işçilerinin ailelerine verilecek olan bu desteğin kabine toplantısında görüşülüp detaylandırılması bekleniyor.

MADEN KAPATILACAK

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden patlamasıyla ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Dönmez yangının devam ettiğini ve bu nedenle alanı kapatma kararı aldıklarını, üretime ara verileceğini aktardı.

Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
YORUMLAR
500
Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var Elazığ haberi | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Berkay Kesim son yolculuğuna uğurlandı Elazığ haberi | Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Berkay Kesim son yolculuğuna uğurlandı Son Dakika | 3 arkadaşın cenazesine yoğun katılım Son Dakika | 3 arkadaşın cenazesine yoğun katılım
Kaynak: İHA

Amasra, Bartın, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:17:39. #1.12#
SON DAKİKA: Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement