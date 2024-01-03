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Yurt dışından gelen telefonların kayıt süresi uzatıldı - Son Dakika
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Yurt dışından gelen telefonların kayıt süresi uzatıldı

Eskişehir'de telefon satış ve onarım işi yapan esnaf, yurt dışı mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılması kararının yurtiçi telefon satışlarını azaltabileceğini söyledi. Yapılan yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarda kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek. Alınan kararın yurt içinde telefon satanları etkileyebileceği ve yurt dışı telefon satışlarının artabileceği belirtiliyor.

Yurt dışından gelen telefonların kayıt süresi uzatıldı
03.01.2024 - 23:35,  Güncelleme: 23:38
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Yurt dışından gelen telefonların kayıt süresi uzatıldı

Esnaf, yurt dışı mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılması kararının yurtiçi telefon satışlarını azaltabileceğini söyledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de telefon satış ve onarım işi yapan esnaf, yurt dışı mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılması kararının yurtiçi telefon satışlarını azaltabileceğini söyledi.

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresi 120'den 180 güne çıkarıldı. Yapılan yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarda kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek.

"Ülkemizde yurt dışı telefona olan ilgi ciddi anlamda arttı"

Alınan kararı değerlendiren telefoncu Yiğit Aytekin, kararla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Aytekin, "Normal şartlarda yurt dışından getirilen telefonların ülkemizde kullanım süresi 120 gündü. Şimdi her vatandaş süreyi 2 defaya mahsus 30 gün uzatabiliyor. Bu karar taleplerden kaynaklı alınmış olabilir çünkü ülkemizde yurt dışı telefona olan ilgi ciddi anlamda arttı. Yurt dışından getirilen telefonlara daha öncesinde pasaport kaydı yapılıyordu. Pasaport kayıt harcı 20 bin liraya çıkartılınca bu tip süre uzatma talepleri de arttı. Aynı zamanda bu harç yılbaşı itibariyle 31 bin 500 TL'ye yükseldi. Bu kararın vatandaşlara artısı, yurt dışı telefonları varsa kayıt süreleri dolmadan e-Devlet üzerinden başvuru yaparlarsa telefonlarını daha uzun süre kullanacaklar. Telefonları erken vakitte kapanmamış olacak. Bu kararın telefoncu esnafı açısından artıları da var eksileri de. Yurt dışı telefon ticareti yapan esnaf açısından artısı var. Bu süre uzatma olayından dolayı artık daha fazla talep görecekler" dedi.

"Bu karar ile yurt içi telefon satışları azalacak gibi gözüküyor"

Alınan kararın yurt içinde telefon satanları etkileyebileceğini dile getiren Aytekin, "Telefon satışları yurt dışı olanlarda yoğunlaşacak. Yurt dışı telefonlar herhangi bir vergisi olmaması nedeniyle tercih ediliyor. Farklı ülkelerde bizim ülkemizde uygulanan vergiler uygulanmıyor. Bu durum yurt içi telefon satışını azaltacak gibi gözüküyor. Çift IMEI adresi olan telefonlarda 360 gün gibi bir kayıt süresi olacak. Bence bu olayın yurt dışında yaşayan ve sık sık seyahat eden kişilere özgü olması lazım. Çünkü vatandaş yurt içi telefon almadığı takdirde hem ülkeye vergi girişi olmayacak hem de satışlar duracak. Sürekli dışarıya bağlı olarak telefon almış olacağız. Bunun en büyük zararı bu zaten, yurt içi telefon satışlarını yavaşlatacak. Belki vergi azaltılırsa yurt içi telefonlara daha fazla rağbet gösterilir çünkü yurt dışından gelen ürünlerin Türkiye'de hiçbir garantisi yok. Sonuçta garantili cihazlar daha çok ilgi görür" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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