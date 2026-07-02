Yurt Müdürlükleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı - Son Dakika
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Yurt Müdürlükleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı

Yurt Müdürlükleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı
02.07.2026 11:09
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Afyonkarahisar'da yurt müdürleri, 2025-2026 planlamalarını video konferansla değerlendirdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yurt müdürlerinin katılımıyla, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz başkanlığında Yurt Müdürlükleri Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda, yurt müdürlüklerinin 2025-2026 döneminde yürüttüğü çalışmalar değerlendirilirken, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, yeni döneme ilişkin planlamalar ve hedefler de değerlendirildi.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya Afyonkarahisar'daki yurt müdürleri de katılım sağlarken, toplantının karşılıklı görüş ve önerilerin paylaşılmasıyla sona erdiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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