Yurtdışından Çobanlığa Dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yurtdışından Çobanlığa Dönüş

Erkan Taştan, yurtdışındaki meslek deneyimlerinin ardından baba mesleği hayvancılığa döndü.

25.02.2025 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurtdışında meslekleri denedi, memleketinde çobanlığa döndü

YOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan Erkan Taştan yurtdışında farklı meslek deneyimlerinin ardından baba mesleği olan hayvancılığa döndü.

Akdağmadeni ilçesine bağlı Şahnederesi Köyü'nde yaşayan Erkan Taştan, farklı iş kollarında, yurt dışında inşaatlarda çalışmasının ardından, memleketine dönüp baba mesleği olan hayvancılığı yapmaya karar verdi. Yaklaşık 13 senedir baba mesleği olan küçükbaş hayvancılık işiyle uğraşan Taştan, çobanlığı ve hayvan yetiştiriciliğini severek yaptığını söyledi. Sevdikleri takdirde bu işi de yapabileceklerini ifade eden Taştan, küçükbaş hayvan yetiştirmenin zor yönleri ve püf noktalarına da değindi. Sabahın erken saatlerinde aç karnına doğum yapan hayvanların bakımının oldukça özen gerektirdiğini belirten Taştan, diğer keçileri de alarak dağa otlatmaya götürdüğünü ifade etti.

"Kar yağışının çok olması bu işin en zor yönü"

Keçileri otlatma işinin oldukça zor olduğunu söyleyen Taştan "2-3 saat hayvanları otlattıktan sonra geri getirip yem vereceğim. Doğumlar başladığı için dağda uzun süre duramıyorum. Dağa çıkıyoruz ama aşağı yukarı 1 metreye yakın kar yağdı. Bu işin zor yanı kar çok. Kar yağdıkça çöktü ve sertleşti. Dağdayken doğum yapan hayvan da olabilir. Şartlar zor ama bu işi yapıyorsan buna mecbursun. Karakeçiyi besliyorsanız bu işten kaçışınız yok" dedi.

Kapalı alanda kalan hayvanların strese gireceğini söyleyen Taştan, "Hayvanların strese girmemesi lazım. Strese girerse yavru atar. Hayvanlar kendini sıkmasın diye günlük 2-3 saat dolaştırıyoruz. 'Hayvanlara yazık değil mi?' diye yorum yapanlar olabilir. İçeride durdukça stres yaparlar. Mecburen dışarı çıkarmamız lazım. Yavru olduğu zamandan beri bu iklime alışkınlar" şeklinde bilgi verdi.

Hayvancılığa merakı olanlara bu işi tavsiye ettiğini belirten Taştan, isteyenlerin kaldığı yerin arazisine ve iklimine uygun hayvan yetiştirilebileceğini de cümlelerine ekledi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Akdağmadeni, Ekonomi, Yozgat, Güncel, Yerel, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurtdışından Çobanlığa Dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:06 Anne babalar dikkat Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
16:55 Başvuru için son 3 gün Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
16:51 Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu
15:13 Siyaset arenası karışacak AK Parti’ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP’nin kapısı çalmış Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısı çalmış
14:48 Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
01:19 ’’Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi’’ iddiasına ABD’den yalanlama ''Trump Dedeağaç askeri üssünü kapatma emri verdi'' iddiasına ABD'den yalanlama
00:43 ’’Maymun’’ benzetmesi başını yaktı Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak ''Maymun'' benzetmesi başını yaktı! Galatasaray, Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunacak
00:29 “Mourinho ağlamaya devam etsin“ demişti Acun Ilıcalı’dan Okan Buruk’a zehir zemberek sözler "Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler
00:20 Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030’dan önce AB’ye katılabilir Avrupa Komisyonu Başkanı: Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
00:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde taşkınlık çıkaran 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:18 Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı Merve Taşkın hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı
00:01 Görüntüler infial yarattı Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic’in odasında aldı Görüntüler infial yarattı! Jose Mourinho derbi biter bitmez soluğu Vincic'in odasında aldı
23:34 Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin Okan Buruk çıldırdı: Mourinho ağlamaya devam etsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2025 18:31:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yurtdışından Çobanlığa Dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.