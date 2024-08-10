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Yurtdışından staj için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiler

GİRESUN - Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bu yıl Bosna Hersek'ten gelen genç tıp öğrencilerine ev sahipliği yapıyor.

Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası Birliği aracılığıyla bir araya gelen öğrenciler, staj için Ortopedi ve Travmatoloji bölümünü tercih etti. Bu bölüm, yurtdışından gelen öğrencilere ilk kez kapılarını açarak, onlara hem teorik hem de pratik eğitim imkanı sunuyor.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Çıtlak, dünya genelinde tıp eğitimi alan geleceğin doktorlarının TURKMISC sayesinde Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak, bu yıl ilk kez yurtdışından stajyer öğrencilerimizi kabul ettik. Öğrencilerimiz, Ortopedi alanında kendilerini geliştirmek amacıyla kliniğimize geldiler. Onlara teorik ve pratik eğitim veriyoruz. Bundan sonra da yurtdışından öğrenci kabul etmeye devam edeceğiz" dedi.

Staj programından memnun kalan Bosnalı öğrenciler Kenan Maic ve Minelfa Bjelic, Türkiye'de kısa sürede çok şey öğrendiklerini ve aldıkları eğitimden son derece memnun olduklarını belirtti. Öğrenciler, uzmanlaşacakları alan konusunda henüz karar vermemiş olsalar da, buradaki eğitimin ortopedi alanını tercih etmelerinde etkili olabileceğini ifade ettiler.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin uluslararası öğrencilere yönelik bu tür programları, Türk sağlık sistemi ve kültürünün tanıtılması açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.