Yurtta kuzey kesimlerde yerel sağanak, diğer bölgelerde açık hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika
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Yurtta kuzey kesimlerde yerel sağanak, diğer bölgelerde açık hava etkisini sürdürüyor

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Meteoroloji'nin tahminine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel sağanak beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir gün geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: İç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Parçalı bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Hava Durumu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yurtta kuzey kesimlerde yerel sağanak, diğer bölgelerde açık hava etkisini sürdürüyor - Son Dakika

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