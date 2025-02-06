Yusuf Alemdar'dan Deprem Yıl Dönümünde Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika
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Yusuf Alemdar'dan Deprem Yıl Dönümünde Dönüşüm Vurgusu

Yusuf Alemdar\'dan Deprem Yıl Dönümünde Dönüşüm Vurgusu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde yayınladığı mesajda dönüşüm vurgusu yaparak, deprem gerçeği ile mücadele etmeye ve benzer acıların yaşanmaması için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

06.02.2025 12:36  Güncelleme: 12:37
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6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde yayınladığı mesajda yeniden 'dönüşüm' vurgusu yapan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu acıyı, çeyrek asır önce aynı felaketle yüreği yananlar olarak en derinden hissediyoruz. 11 ili etkileyen 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybedenlere Rabbim'den rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Aynı acıların tekrarlanmaması için tek çıkış yolu dönüşümdür" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 6 Şubat asrın felaketinin yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Başkan Alemdar, deprem gerçeğiyle yaşayıp yeni acıların önüne set olmak için durmadan, yorulmadan çalışacaklarını ifade ettiği mesajda, "Acınızı, aynı acıyla yüreği yanan insanlar olarak en derinden biz hissediyoruz" vurgusu yaptı.

11 ili etkileyen 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyen Alemdar, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük deprem, 11 ilimizi etkileyerek büyük bir yıkıma yol açmış ve ülkemizin tarihinde derin izler bırakmıştır. Bu acı günde, binlerce canımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yüreğimizde hissediyoruz. Biz çeyrek asır önce aynı acıyla yüreği yananlarız. O yüzden en iyi biz anlarız. Bu yüzden benzer bir acı tekrarlanmasın, o gece tekrar yaşanmasın diye elimizi değil tüm vücudumuzu taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz" diye konuştu.

"Önceliğimiz kentsel dönüşümdür"

Başkan Alemdar, böyle acıların tekrarını önlemek için sorumluluk almak zorunda olduklarını kaydederek, "Depremin yıl dönümünde, acı hatıraların yanında, yeniden ayağa kalkmanın ve dayanışmanın gücünü de inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam ederken, deprem gerçeğini unutmadan daha güvenli bir geleceği inşa etmek için el birliğiyle çalışmalıyız. Böyle acıların bir daha yaşanmaması için sorumluluk alarak, şehrimizi dirençli hale taşımalıyız. Elbette burada en önemli önceliğimiz kentsel dönüşümdür" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yusuf Alemdar'dan Deprem Yıl Dönümünde Dönüşüm Vurgusu - Son Dakika

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