Yusuf Alemdar'ın başkanlık koltuğuna Zeynep geçit: "Yarının geleceği bizim elimizde" - Son Dakika
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Yusuf Alemdar'ın başkanlık koltuğuna Zeynep geçit: "Yarının geleceği bizim elimizde"

Yusuf Alemdar\'ın başkanlık koltuğuna Zeynep geçit: "Yarının geleceği bizim elimizde"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Zeynep Halil, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

22.04.2025 14:19  Güncelleme: 14:21
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Zeynep Halil, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Başkan Yusuf Alemdar'dan koltuğu devralan Zeynep Halil, "Unutmayalım yarının geleceği bizim elimizde" derken; Başkan Alemdar ise, "Yarınlar sizin. Daha dirençli, sosyal ve yeşil bir şehirde yaşamak sizin gayretinizle olacak" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7. sınıf öğrencisi Zeynep Halil'e bıraktı. Başkanlık koltuğunu Zeynep Halil'e bırakan Yusuf Alemdar, artık kendisinin başkan olduğunu ve arzu ettiği gibi davranabileceğini söyledi. Serdivan İlçe Mili Eğitim Müdürü Ali Dere, Okul Müdürü Kadir Gezer ve sınıf arkadaşlarını da yer adlığı buluşmada Yusuf Alemdar'a teşekkür edip makama geçen Zeynep Halil, ilk olarak bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Başkanlık makamına oturan Zeynep Halil konuşmasında, "Bana bu imkanı veren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ederim. Sakaryalı çocuklar olarak çocukları seven, onlara her türlü kolaylığı sağlayan bir başkan olacağım. Eminim ki birçok çocukta bunu hedefliyordur. Unutmayalım yarının geleceği bizim elimizde. Yapacağım çok iş var. Önce çocukların sokaklarda ve parklarda daha rahat ve korkusuzca oyun oynayabilmeleri ve okullarımızdaki eksikliklerin tamamlanması görevlerini yerine getirmek için varımı yoğumu ortaya koyacağım. Sevincime ortak olmak için buraya kadar geldiniz. Hepinize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Görevi devralan Zeynep Halil'e teşekkür ederek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Yusuf Alemdar, "Yarınlar sizin. Bizler de gelecek nesillerimize daha mutlu ve huzurlu bir şehir bırakmak için çalışıyoruz. Daha dirençli, sosyal ve yeşil bir şehirde yaşamak sizin gayretinizle olacak. Çocuklarımızın hayal kurması, bir şeyleri başarmak için gayret edip emek vermesi bizim tek arzumuzdur. Tekrardan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım. Bu anlamlı günün dünya üzerindeki tüm çocuklara huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Minik başkan Zeynep Halil, bir günlüğüne geçtiği makamda birimleri tek tek arayıp denetledi, çalışmaları yakından takip etti. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yusuf Alemdar'ın başkanlık koltuğuna Zeynep geçit: 'Yarının geleceği bizim elimizde' - Son Dakika

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