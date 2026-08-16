Yusuf Balcı\'nın Yangın Mücadelesi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz Kargıboyu Koyu'nda çıkan orman yangınında gönüllü olarak mücadeleye katılan balıkçı Yusuf Balcı, büyük teknelerin ulaşamadığı noktalara zodyak botla personel, ekipman ve erzak taşıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz Kargıboyu Koyu'nda dün saat 17.45 sıralarında başlayan ve yaklaşık 20 saatlik yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınında ekiplerin yanı sıra vatandaşlar da büyük mücadele verdi. Yangının gizli kahramanlarından biri ise bölgede balıkçılık yapan Yusuf Balcı oldu. Kendi teknesiyle gönüllüleri, jandarma ve orman personelini yangın bölgesine taşıyan Balcı, büyük teknelerin ulaşamadığı noktalara küçük zodyak botuyla yakıt, ekipman ve erzak ulaştırdı. Yaralanan personelin teknelere taşınmasına da yardımcı olan Balcı, zorlu deniz ve hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdü. Sabahın erken saatlerinde yeniden yangın bölgesine giden Balcı, orman işçilerine erzak ulaştırdı.

Yangını fark ettiği anda 112'yi aradığını belirten Yusuf Balcı, ardından itfaiye ve Milli Parklar ekiplerine haber verdiğini söyledi. Bölgeye gelen görevli ekiplerin ulaşım konusunda yardım istemesi üzerine teknesiyle harekete geçtiğini anlatan Balcı, özellikle büyük teknelerin yanaşamadığı noktalara zodyak botla personel ve malzeme taşıdığını ifade etti. Aksaz tarafından römorkörlerle bölgeye getirilen orman personelinin de küçük botla kıyıya ulaştırıldığını belirten Balcı, ekiplerin beraberinde getirdiği yüzlerce metrelik yangın hortumlarını da karaya taşıdıklarını söyledi.

Yangının kontrol altına alınmasına rağmen ağaçların diplerinde ve toprağın altında yanmanın devam ettiğini belirten Balcı, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. "Hiçbir şey beklemeden gönüllü olarak yardım ediyorum" diyen Balcı, "Ben bu bölgedenim. Normalde geçimimi balıkçılıkla sağlıyorum. Bu balıkçı teknesiyle askerleri, gönüllüleri ve orman personelini yangın bölgesine taşıyoruz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yangınla mücadelede görev alan tüm sivil ve gönüllü vatandaşlara da teşekkür eden Balcı, "Her vatandaşın yapacağı işi yaptım ben" diyerek, bölgede görev yapan ekiplerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.