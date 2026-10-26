Yusufeli'de ceviz hasadı başladı, üreticiye göre kilosu 300 liradan aşağı olmaz - Son Dakika
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Yusufeli'de ceviz hasadı başladı, üreticiye göre kilosu 300 liradan aşağı olmaz

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Yusufeli\'de ceviz hasadı başladı, üreticiye göre kilosu 300 liradan aşağı olmaz
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Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde ceviz hasadı başladı; üreticiler olgunlaşan cevizleri uzun çubuklarla dallardan düşürüp geleneksel yöntemle topluyor. Üretici Sait Kaya verimin iyi olduğunu ve kilosunun 300 liradan aşağı olmayacağını söyledi.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde ceviz hasadı başladı. Üreticiler, olgunlaşan cevizleri uzun çubuklarla dallardan düşürerek geleneksel yöntemlerle topluyor.

Yusufeli ilçesine bağlı Çeltikdüzü köyünde ceviz hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelerine gelen üreticiler, uzun çubuklarla ağaçların dallarına vurarak olgunlaşan cevizleri yere düşürüyor. Ardından yerden toplanan cevizler, kovalarla çuvallara dolduruluyor. Hasadın ardından bir süre dinlendirilen cevizler, yeşil kabuklarından ayrılarak kurutulmaya bırakılıyor. Kurutma işleminin tamamlanmasıyla cevizler satışa hazır hale getiriliyor. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen hasat, köy ekonomisine de katkı sağlıyor.

'KİLOSU 300 LİRADAN AŞAĞI OLMAZ'

Üreticilerden Sait Kaya, bu yıl ceviz veriminin iyi olduğunu belirterek, "Ceviz hasadı başladı. Kış geldi, cevizlerimizi dallarından döküyoruz. Bu sene bayağı ceviz oldu. Kilosu da 300 liradan aşağıya olmaz. 500'e yakın cevizimiz olacak inşallah" dedi.

'CEVİZİMİ TOPLADIK, KURUTACAĞIZ'

Ceviz toplamanın zor bir iş olduğunu söyleyen üretici Nazlı Genç ise yaş ilerledikçe hasat mesaisinin güçleştiğini ifade ederek, "Benim için zor iş. Gençken yapardık, şimdi yaşlandık. Cevizimizi topladık, sonra da kurutacağız. Bu bağda ceviz, üzüm, şeftali, elma, her türlü meyve olur. Çocuklarıma da ceviz gönderiyorum. Uğraşıyoruz işte" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Sait KayaYusufeliEkonomiArtvinGüncelYerelSon Dakika

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