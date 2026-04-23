Yusufeli'nde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) –

Artvin'in Yusufeli ilçesi Tekkale Köyü yaylasında mahsur kalan vatandaşlar, 112'ye yapılan ihbar üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sarp arazi nedeniyle Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterle bölgeden alınan 1 yaralı ve 2 refakatçi Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Sarp arazi koşulları ve olay yerinin yaklaşık 2,5 saatlik yürüme mesafesinde bulunması nedeniyle, yaralı vatandaşa karadan ulaşımın güç olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda helikopter desteği talep edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden görevlendirilen helikopter bölgeye yönlendirildi.



Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, yaralı vatandaş ile birlikte 2 refakatçi olmak üzere toplam 3 kişi helikopterle bulundukları noktadan alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.