Yusufeli'nde Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Tekkale Köyü yaylasında mahsur kalan vatandaşlar, 112'ye yapılan ihbar üzerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sarp arazi nedeniyle Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterle bölgeden alınan 1 yaralı ve 2 refakatçi Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından, yaralı vatandaş ile birlikte 2 refakatçi olmak üzere toplam 3 kişi helikopterle bulundukları noktadan alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.
