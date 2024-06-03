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Yuvadan düşen yavru kırlangıcın imdadına itfaiye yetişti

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yuvasından düşen kırlangıç yavrusu çevre esnafının dikkati sayesinde itfaiyenin desteğiyle yuvasına yeniden konuldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Hacıbey Mahallesi Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan bir ekmek satış reyonunun üstünde bulunan kırlangıç yuvasından düşen yavru kırlangıç ekmek reyonu işletmecisi Rüya Karakuş tarafından fark edildi. Yavruyu çevre esnafın da yardımıyla yuvasına yerleştirmek isteyen Rüya Karakuş başarılı olmayınca Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir İtfaiyesinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yuvadan düşen yavru kırlangıcı merdivenler ait olduğu yuvaya geri bıraktı.

Bir telefon etmeleriyle hemen gelen itfaiye ekiplerine teşekkür eden Rüya Karakuş şunları söyledi: "Kuş yuvadan aşağıya düştü. Çok uğraştık kendi çabalarımızla koymaya çalıştık ama olmadı. Komşu geldi onları çağırdım, merdivenle koymaya çalıştık yetişemedik. İtfaiyeyi çağırdık. Anne kırlangıç baya çırpınıyordu, elimden bir şey gelmiyordu. Onu öyle görünce içim elvermedi bir anne olarak. En azından itfaiyeyi arayalım dedik. Onlarda sağ olsunlar duyarsız kalmadılar hemen geldiler. Kuşu yuvaya koyup gittiler. Hangi anne olsa bu şekilde davranırdı."