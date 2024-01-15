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Yuvarlanan kayalar evleri teğet geçti - Son Dakika
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Yuvarlanan kayalar evleri teğet geçti

Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde dağlık alandan kopan kaya parçaları evleri teğet geçti. Olay köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Kaya parçaları ağaçlara ve tel örgülere takıldı. Köy muhtarı durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi ve inceleme yapılacak. Evlerin teğet geçmesi büyük şans olarak değerlendirildi.

Yuvarlanan kayalar evleri teğet geçti
15.01.2024 - 23:10,
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Yuvarlanan kayalar evleri teğet geçti

ERZİNCAN - Erzincan merkeze bağlı Girlevik köyünde dağlık alandan heyelan nedeniyle kopan kaya parçaları evleri teğet geçti.

Akşam saatlerinde yaşanan olay köy sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Devasa kaya kütleleri dağlık alandan kopup yuvarlanırken parçalara bölündü. Bölünen parçalar evleri teğet geçerken ağaçlara, tel örgülere takıldı.

Bölgenin kopan kaya parçaları nedeniyle risk oluşturduğunu ifade eden köy muhtarı Mehmet Ali Tutan, durumu İl Özel İdaresi'ne bildirdi.

Muhtar Tutan, "Birkaç sene öncede o civardan taşlar yuvarlandı. Bu sefer daha büyük kaya parçaları yuvarlandı. Taşlar kopup geliyor. Yetkili mercilere haber vermekte biraz ihmalde bulunduk. Bu son yaşanan heyelandan sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'a durumu bildirdim. Burada inceleme yapacaklar. Risk durumuna göre gereken tedbirler alınacak" dedi.

Yuvarlanan kaya parçalarının evleri teğet geçmesi büyük şans olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA
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