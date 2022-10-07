'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi - Son Dakika
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'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi

07.10.2022 18:05

'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi Malulen emeklilik taleplerine de olumsuz cevap geldi Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 yıldır engelli olarak yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Mustafa Bölükbaş'ın, 3 yıldır aldığı engelli bakım maaşı, 'yüzde 98'lik engelli raporuna rağmen kesildi.

'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi

Malulen emeklilik taleplerine de olumsuz cevap geldi

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 8 yıldır engelli olarak yaşamını sürdüren 43 yaşındaki Mustafa Bölükbaş'ın, 3 yıldır aldığı engelli bakım maaşı, 'yüzde 98'lik engelli raporuna rağmen kesildi. Malulen emeklilik talebine de defalarca olumlu cevap alamayan 2 çocuk babası Bölükbaş, bakım yardımı ve emeklilik hakkını istiyor.

İlçenin Kaledere Mahallesi'nde eşi ve 2 çocuğu ile ikamet eden Mustafa Bölükbaş, kimsenin yardımı olmadan su içmeye dahi kalkamıyor. Sağlık sorunları sebebiyle defalarca operasyon geçiren ve çeşitli tedaviler gören Bölükbaş, eşi İnci Bölükbaş'ın desteği ile hayata tutunuyor. Bölükbaş, 3 yıldır aldığı ve bir süre önce kesilen evde bakım yardımını geri almak istiyor.

"İyileşmediğim halde bakım parası kesildi"

3 senedir devletten bakım desteği aldığını belirten Mustafa Bölükbaş, yatağa bağımlı bir hayat sürdüğünü söyleyerek kesilen yardımın devam etmesi için uğraştığını belirtti. Bölükbaş, "8 seneden bu yana yüzde 98 engelliyim. Raporum da var. Ne yürüyebiliyorum ne yatağımda kalkıp da suyumu içebiliyorum. Şuanda hayatımı evde eşim olmadığı zaman idame ettiremiyorum. 3 senedir evde bakım aylığı alıyordum ve bu sene günüm bittiği için bu ücret kesildi. İyileşmediğim halde kesildi ve bu yardımın devamını istiyorum. Bakım maaşı evraklarını yeniletmek istediğimde 'su içebildiğimi, kendi başıma yaşayabildiğimi' söylediler ve ben de suyu birinin getirdiği zaman içebildiğimi söyledim. Elim kolum tutmuyor. Lavaboya gidemiyorum. Eşimin yardımıyla ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum" dedi.

"Emekli olmam için yüzde 98 raporu dikkate almıyorlar"

Malulen emekli olma talebiyle SGK'ya başvuru yaptığını ancak yüzde 98 heyet raporuna rağmen olumsuz cevap geldiğini ifade eden Mustafa Bölükbaş, şunları söyledi:

"Ben hakkım olanı istiyorum. Eşimin bana bakması için verilen bu maaşı da geçtim 'en azından beni emekli yapın' dedim. 3 bin küsur prim günüm ve 'çalışamaz' ibareli yüzde 98 raporum var ancak her defasında ret cevabı alıyorum. Ben en azından maaşa bağlanma istiyorum. Devletten toleranslı bir şey istemiyorum. Malulen emeklilik istiyorum" ifadelerini kullandı.

SGK yetkilileri ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: İHA

Ordu, Ünye, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Yüzde 98 engelli raporu' olan vatandaşın bakım parası kesildi - Son Dakika

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