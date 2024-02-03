Yüzü eriyen adam tedavi olmak istiyor
SİNOP - Sinop'ta yaşayan ve yüzünün yarısı cilt kanserinden eriyen yaşlı adam, tedavi olmak istiyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Şaban Kılıç, cilt kanserinin yanı sıra şeker hastalığı ile de mücadele ediyor. Boyabat ve Sinop'taki sağlık kuruluşlarında tedavi olamayan Kılıç, Samsun'da deva arıyor.
"Suratım mum gibi eriyor"
Yüzünün sağ tarafının tamamen eridiğini ifade eden Şaban Kılıç, "Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşıyorum. Orada ve Samsun'da tüm hastanelere başvurdum. Üniversiteye gitmemi söylediler. Durumum çok kötü. Çok ızdırap çekiyorum. Suratım mum gibi eriyor. Gözüm akıyor. Yaram gittikçe büyüyor. Halen suratım kanamaya devam ediyor. Sadece bandaj yenilemeye ayda bin TL veriyorum" dedi.
"Param bitince hastane koridorunda tekerlekli sandalye üzerinde yaşamaya başladım"
Samsun'da kimsesi ve parası olmadığı için hastane koridorlarında ve kantin bahçesinde yattığını ifade eden Kılıç, "Boyabat'ta cildiyeye gidince hastalığımı öğrendim. Orada tedavi olamayınca Samsun'da çare arıyorum. Yatacak yerim yok. Kimsem yok. Perişan vaziyetteyim. Otelde yatıyordum, param bitince hastane koridorunda tekerlekli sandalye üzerinde kalmaya başladım. Suratım akıyor, fazla vaktim kalmadı. Bir an önce yatışımın yaptırılmasını istiyorum" diye konuştu.
Samsun'daki hastanelere başvuran emekli vatandaş Şaban Kılıç, tedavi olmak için yetkililerden yardım bekliyor.
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