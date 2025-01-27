Zabadani\'de Binalar Yeniden İnşa Ediliyor

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Suriye'de Beşar Esad rejimi tarafından bombalanan binalar onarılıyor.

Suriye'de, 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından normalleşme süreci başladı. Beşar Esad rejiminin düzenlediği saldırılarda büyük yıkıma uğrayan yerleşim alanlarına dönüşler devam ediyor. Rejimin bombaladığı başkent Şam'ın Zabadani ilçesinde binaları onarmaya başlayan Suriyeliler, yaşam alanlarını eski halline getirmek için büyük çaba sarf ediyor.

"Esad bizi açlıkla sınadı"

Zabadani ilçesinde yaşayan ve evi bombalanan Mahmud Musa yaptığı açıklamada, "Esad rejimi her yeri yıktı, enkaza çevirdi. Ekmeğimizi, yemeğimizi her şeyimizi aldı. Suriye'de, Zabadani'de bizi açlıkla sınadı. Bizi buradan göçe zorladı. Ama şimdi geri döndük, Allah'ın izniyle yeniden inşa edeceğiz" dedi. - ŞAM