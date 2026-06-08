Kayıp eşyalardan hasta vatandaşa uzanan yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Dilovası'nda Alzheimer hastası kadını bularak güvenli şekilde evine ulaştırdı, Gebze'de ise kayıp eşyaları sahiplerine teslim etti. Bir vatandaşın barınma ihtiyacını da karşılayan ekipler, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlara destek oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde yürüttükleri denetim faaliyetlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, son olarak Dilovası Millet Bahçesi'nde bulunan ve adının Hayriye olduğunu söyleyen yaşlı kadını fark etti. Yapılan görüşmelerde Alzheimer hastası olduğu anlaşılan kadın, ekipler tarafından koruma altına alındı. Kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesinin ardından yaşlı kadın güvenli şekilde evine ulaştırılarak ailesine teslim edildi.

Kayıp eşyaları zabıta buldu

Öte yandan Gebze Bölgesi Zabıta Amirliği'ne başvuran mağdur vatandaşın yardım talebi üzerine de harekete geçen ekipler, vatandaşın büyükşehir belediyesinin barınma hizmetlerinden yararlanmasını ve güvenli ortamda konaklamasını sağladı. Gebze Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen rutin devriye sırasında ise bir vatandaşa ait cep telefonu, kimlik kartı ve Kocaeli kartı bulundu. Zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınan eşyalar sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi. - KOCAELİ