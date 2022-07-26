Kent merkezinde bulunan trafik ışıklarında dilenen ve duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde dilenci şahıslar tek tek yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen şahıslar hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Son Dakika

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