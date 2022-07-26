Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Son Dakika
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Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

26.07.2022 15:45
Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta müdürlüğü ekipleri, trafik ışıklarında dilenenlere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kent merkezinde bulunan trafik ışıklarında dilenen ve duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilenen şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimler çerçevesinde dilenci şahıslar tek tek yakalandı. Zabıta karakoluna götürülen şahıslar hakkında kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulandı. - ADIYAMAN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Adıyaman, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor - Son Dakika

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