Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı - Son Dakika
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Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı

31.03.2022 13:32
Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde denetimler arttırıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı öncesinde denetimler arttırıldı.

Ramazan ayı öncesi denetimlerini sıkılaştıran Altınordu Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayında vatandaşlardan daha çok ilgi ve talep gören ekmek üretimi yapan fırınlar başta olmak üzere, pasta ve tatlı imalathanelerine yönelik denetimleri de gerçekleştiriyor. Ekipler, ilçede bulunan fırınlarda gıda, gramaj, hijyen, yetki ve fiyat denetimlerini sürdürürken, pide üretimi ve satışı hususunda da denetimlere devam ediyor.

Hem vatandaşların hem de esnafların haklarının korunmasına yönelik denetimlerin yapıldığını belirten Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "İçerisinde bulunduğumuz bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan ayının güzelliklerini, vatandaşlarımız huzur içerisinde hep birlikte yaşasınlar diye aldığımız tedbirler çerçevesinde denetimlere devam ediyoruz. Denetimlerimiz ile hem esnaflarımızın haksız bir itham ile karşı karşıya kalmalarını önlüyor, hem de bir olumsuzluğa izin vermiyoruz. Her zaman sürdürdüğümüz sosyal belediyecilik uygulamalarımız ile Ramazan ayının bereket iklimini önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de paylaşma ve dayanışma ile hane hane şehrimize yaymak için tüm imkanlarımız ve tüm ekiplerimizle sahada olarak yine vatandaşlarımızın kapılarını çalmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı
Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı

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VAN'DA UNLU MAMULLERİ ÜRETEN İŞ YERLERİ DENETLENDİ VAN'DA UNLU MAMULLERİ ÜRETEN İŞ YERLERİ DENETLENDİ Ordu'da ramazan öncesi denetim yapıldı Ordu'da ramazan öncesi denetim yapıldı

Altınordu, Ramazan, Zabıta, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıta ekipleri Ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı - Son Dakika


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