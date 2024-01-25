Zabıta ekipleri yaşlı kadına yardım etti

Elindeki poşetlerle yürümekte zorluk çeken yaşlı kadına zabıta ekipleri yardım etti.

Erzincan merkezde devriye görevinde bulunan zabıta ekipleri, elindeki poşetleri taşımakta zorluk çeken yaşlı bir kadınla karşılaşınca ekip arabasına alarak evine kadar götürüp poşetlerini taşıdılar.

Zabıta ekipleri elindeki poşetleri taşımakta zorluk çeken yaşlı bir kadını görünce yanına giderek yardım eli uzattı. Yaşlı kadını ve poşetlerini ekip arabasına alan zabıta personeli yaşlı kadını evine götürüp poşetlerini de taşıdılar. - ERZİNCAN