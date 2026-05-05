Zabıta ekiplerinden bakkal ve marketlere denetim

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetim faaliyetleri kapsamında bakkal ve marketleri mercek altına aldı. 378 market ve bakkal tek tek denetlendi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Her alanda halkın sağlığı, huzuru ve refahı için yoğun mesai harcayan Zabıta ekipleri, rutin denetim faaliyetleri kapsamında son olarak market ve bakkalları mercek altına alındı. Dört koldan sahaya inen zabıta ekipleri ilçe genelinde toplam 378 işyerini tek tek denetledi.

13 işyerine cezai işlem uygulandı

Market ve bakkal denetimlerine ilişkin Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zabıta Müdürlüğü olarak ilçemizde faaliyet gösteren bakkal ve marketlere yönelik denetim icra edilmiştir. Toplam 378 (274 Market ve 104 Bakkal) işyeri denetlenmiş olup 13 işyerine mevzuata aykırılığı tespit edilen konular hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. Denetimlerde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı, fiyat etiket ve tarifeleri, kasa-raf fiyatı uyuşmazlığı, işyeri hijyeni ve düzen, kamusal alan işgali hususlarında gerekli kontroller yapılmıştır. Ayrıca dikkat edilmesi gereken konular hakkında işletmecilere uyarılar yapılmıştır. Zabıta Müdürlüğü olarak denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir." - BURSA