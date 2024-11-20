Zabıta Fırın Denetimlerini Sıklaştırdı

Yerel

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla fırınlarda denetimlerine devam ediyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kontrollerini sıklaştıran zabıta ekipleri, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

İşletmelerde hijyene dikkat edilip edilmediği, gramaj ve üretilen ürünlerin sağlık yönetmeliklerine uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

Hijyen ve gramaja dikkat ediliyor

Fırınlarda, özellikle imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunarak, tekrarlanması durumunda cezai işlem uygulanacağını hatırlattılar. - BAYBURT