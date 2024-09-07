Zabıta Haftası kapsamında vefat eden zabıta personellerinin aileleri ziyaret edildi

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Zabıta Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atan Bodrum Belediyesi Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleri, vefat eden zabıta personellerinin ailelerini ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı Saha Çözüm ve Koordinasyon Merkezi ekipleri, Zabıta Haftası dolayısıyla vefat eden zabıta personellerinin ailelerini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde ekiplere belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, zabıta ekiplerinin kent genelinde huzuru, düzeni ve güvenliği sağlamak adına gece gündüz demeden çalıştığını belirterek Zabıta Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada "Zabıta teşkilatımızın topluma hizmetteki önemini vurgulayan bu özel haftada anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Bodrum'un huzur ve güvenliğinde önemli bir rol oynayan zabıta ekiplerinin kentimiz için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu vesileyle, özverili çalışmalarından dolayı tüm zabıta ekiplerimize teşekkür ediyor, vefat eden çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA