Zabıta Komiseri 60 Yaşında Yüksekokul Diploması Aldı - Son Dakika
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Zabıta Komiseri 60 Yaşında Yüksekokul Diploması Aldı

Zabıta Komiseri 60 Yaşında Yüksekokul Diploması Aldı

Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Komiseri Nedim Algan, 40 yıllık zabıta memuru olmasına rağmen Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Teknolojisi programını birincilikle bitirerek 60 yaşında yüksekokul diploması aldı.

12.07.2024 16:40  Güncelleme: 16:42
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Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Komiseri Nedim Algan, eğitim azmiyle gençlere örnek oldu.

40 yıllık zabıta memuru Algan, Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Teknolojisi programını 21 öğrenci arasından birincilikle bitirerek 60 yaşında yüksekokul diploması aldı. 30. dönem mezunlarını veren okuldaki iki yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan iki çocuk babası Algan, tarımsal tohumluk üretim aşamaları hakkında yeterli niteliğe sahip olarak mezun olduğunu söyledi.

"Kara düzen üretim geride kaldı"

"Tarımda doğru bildiğimiz yanlışları 40 yıl sonra öğrendik" diyen Nedim Algan, kara düzen üretimin geri kaldığını belirterek; "Daha önce kara gürültüye çiftçilik yapıyormuşuz. Fazla tonaj almak uğruna fazla ilaç ve gübre kullanarak aslında insanların sağlığı ile oynuyormuşuz. Sağlıklı üretimin nasıl olması gerektiğini öğrendik" ifadelerini kullandı. Algan, gençlerin mesleki eğitime sahip çıkmalarını önemle vurgularken; "Gençlerimiz derslerine daha fazla katılım sağlasınlar. Bizim yaşımız artık 60 oldu ama bu ülkenin geleceği onlar" diye konuştu.

Mustafakemalpaşa'da yaşayan Zabıta Komiseri Nedim Algan, hayalini kurduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu Tohumculuk Teknolojisi programını başarıyla tamamlayarak 60 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı.

Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 2023-2024 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi. Bursa'da Meslek Yüksekokulu bazında ilk bağımsız müdürlük olan kurum, 30. dönem mezunlarını verdi. İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Gıda Teknolojisi, Organik Tarım ile Tohumculuk Teknolojisi programlarında 32 yıldır meslek eğitimi veren Yüksekokul da 100 öğrenci kep atarak mezun oldu.

Yüksekokul birincisi Gıda Teknolojisi programından Buse Şenbayrakdar olurken, 40 yıllık zabıta memuru Nedim Algan da Tohumculuk Teknolojisi programını birincilikle bitirdi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde 10 yıldır görev yapan Algan, 60 yaşında diploma heyecanı yaşadı.

Kültür Merkezi'ndeki törende diplomasını ve başarı belgesini alan bölüm birincisi Nedim Algan'ın sevincine ailesi ve mesai arkadaşları da ortak oldu. Evli ve 2 çocuk babası Algan, küçük yaşlardan itibaren ailesi ile birlikte kırsal Tepecik Mahallesi'nde çiftçilikle uğraştığını, kendisinin de domates, biber, mısır, kavun ve karpuz üretimi yaptığını söyledi.

"Tarımda doğru bildiğimiz yanlışları öğrendik"

İki yıllık eğitiminin kendisi için ufuk açıcı olduğunu vurgulayan Algan; "Okula derece ve kademe için gitmiştim ama sonradan anladım ki tarımda birçok uygulamayı yanlışyapıyormuşuz. Kullandığımız ilaçlardan, gübrelerden, ürettiğimiz sebze ve meyvelerdeki kalıntılara kadar tüm yanlışları burada öğrendik. Okulun bana en büyük katkısıda bu oldu.Maddi yönden ve daha da önemlisi insan sağlığı açısındanüretimin nasıl olması gerektiğini,kalıntıların nasıl yok edileceği, nasıl sağlıklı duruma getirileceğini hocalarımızın engin bilgileri sayesinde uygulayarak öğrendik.Daha önce kara gürültüye çiftçilik yapıyormuşuz. Fazla tonaj almak uğruna fazla ilaç ve gübre kullanarak aslında insanların sağlığı ile oynuyormuşuz. Aslıda çok ilaç ve gübre kullanmadan da üretim yapılabiliyormuş" dedi.

Gençlere okula devam etme tavsiyesinde bulunan Nedim Algan; "Üzüldüğüm nokta 21 kişilik sınıfta

4 kişinin derse katılım sağlamasıydı. Gençlerimizden derslere daha fazla özen göstermelerini beklerdim çünkü aslında onların gelip dinlemesi lazımdı. Bizim yaşımız artık 60 oldu ama bu ülkenin geleceği onlar. İki yıllık meslek yüksekokulları ihtiyaç duyulan elemanların yetiştiği okullar. Bunun için çok önemli. Her yerde iş kapısı açık. Gençlere tavsiyem bu okullara sahip çıksınlar. Bu ülkenin geleceği tarımdır. Tarım olmazsa gelecek olmaz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıta Komiseri 60 Yaşında Yüksekokul Diploması Aldı - Son Dakika

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