Zabıta Komiseri Durali Çetin\'in Vefat Yıldönümünde Lokma Dağıtımı

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Geçtiğimiz yıl vefat eden Zabıta Komiseri Durali Çetin'in vefatının yıl dönümünde mesai arkadaşları lokma dağıttı.

Geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Marmaris Belediyesi Zabıta Komiseri Durali Çetin'i arkadaşları unutmadı. Çetin'in vefatının yıl dönümünde mesai arkadaşları lokma dağıttı. 2 Kasım 2022 gecesi geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan ve 14 ay bitkisel hayatta yaşam mücadelesi veren Durali Çetin, 24 Kasım 2023 tarihinde hayatını kaybetmişti. Çetin'in vefatının yıl dönümünde, Marmaris Belediyesi merkez pazar yeri girişinde lokma hayrı düzenlendi. Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Çetin'in mesai arkadaşları tarafından düzenlenen lokma hayrına pazara gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de lokma dağıtımında personeli yalnız bırakmadı. - MUĞLA