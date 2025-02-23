Zabıta Memurunun Duyarlı Davranışı Engelli Bireyi Sevindirdi

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Zabıta memurunun örnek davranışı kalplere dokundu

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta personeli Ragıp Pirin, parkta akülü tekerlekli sandalyesi kırılan Esin Tunalı'yı sırtında taşıyarak bindirdiği zabıta aracıyla evine ulaştırdı. Zabıta personeli Pirin'in duyarlı davranışı takdir toplarken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Esin Tunalı'ya yeni bir akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Ulupark'ta akülü tekerlekli sandalyesi kırılan Esin Tunalı, yolda zor durumda kalınca vatandaşlar Manisa Büyükşehir Belediyesinin ÇÖZMER ihbar hattına yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine harekete geçen zabıta ekibinden Ragıp Pirin, olay yerine ulaşıp Tunalı'yı sırtında taşıyarak zabıta aracına bindirdi ve onu güvenli bir şekilde evine ulaştırdı. Akülü sandalyenin tamiratının yeterli olmayacağı anlaşılınca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in talimatıyla Esin Tunalı'ya yeni bir akülü tekerlekli sandalye armağan edildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan yeni sandalye, yine zabıta ekibi tarafından Esin Tunalı'ya teslim edildi.

Tunalı, kendisini sırtında taşıyan zabıta memurunu görünce duygusal anlar yaşandı. Yeni sandalyesine kavuşan Tunalı, "Ulupark'ta akülü sandalyemin tekerleği kırıldı. Zabıta ekipleri yardım etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bu destekleri için teşekkür ederim" dedi.

"Belediyemizin halkımıza olan bağlılığının bir yansımasıdır"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Zabıta memurumuz Ragıp Pirin'in gösterdiği hassasiyet ve anlayış, belediyemizin halkımıza olan yaklaşımının bir yansımasıdır. Esin Tunalı hanımefendinin yaşadığı zorluğu en kısa sürede çözmek için ekiplerimiz seferber oldu. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Bu vesileyle, özverili çalışmaları için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve karşılaştıkları engelleri en aza indirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Toplumumuzun her kesimine dokunan projelerle daha yaşanabilir ve erişilebilir bir Manisa inşa etme gayretindeyiz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekibinden Ragıp Pirin, "Akülü sandalyesi kırılan bir vatandaşımızın zor durumda olduğu yönünde ihbar aldık. Olay yerine gittiğimizde sandalyenin kullanılamaz halde olduğunu gördük. Esin hanıma yardım ederek zabıta aracımıza bindirdim ve evine ulaştırdım. Daha sonra durumu Sosyal Hizmetler Dairemize bildirdik. Kısa sürede yeni bir sandalye temin edilerek teslim edildi. Onun mutluluğuna tanıklık etmek istedik ve bu anı görmek tekrar karşılaşmak tüm yorgunluğumuzu unutturdu" dedi.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden Ozan Tekdemir de olayın ardından hızla harekete geçtiklerini belirterek, "Esin Tunalı'nın sandalyesi kullanılamaz hale geldiği için Başkanımız Ferdi Zeyrek'in talimatıyla aynı gün içinde yeni bir akülü sandalye temin edilerek kendisine teslim edildi. Onun mutluluğunu görmek bizim için en büyük motivasyon kaynağı. Yalnızca Esin hanımın değil sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın her zaman yanındayız" diye konuştu.

Engelli bireylere medikal destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak için yürüttüğü sosyal projeler kapsamında, geçtiğimiz yıl içinde 84 engelli vatandaşa çeşitli medikal malzeme desteği sağladı. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla 25 akülü tekerlekli sandalye, 17 manuel tekerlekli sandalye, 18 hasta yatağı, görme engelliler için özel bastonlar, 21 hasta bezi ve 3 akü desteği verildi. Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çalışmalarını aynı titizlikle sürdürüyor.