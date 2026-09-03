Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yıl dönümü Tekirdağ'da tören ve etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yıl dönümü Tekirdağ'da tören ve etkinliklerle kutlandı

Zabıta Teşkilatı\'nın 200\'üncü yıl dönümü Tekirdağ\'da tören ve etkinliklerle kutlandı
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Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası, Tekirdağ'da düzenlenen törenle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, zabıta personelini belediye hizmet binasında ağırlayarak haftalarını kutladı ve öğle yemeğinde bir araya geldi.

Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 200'üncü yıl dönümü ve 1-7 Eylül Zabıta Haftası, Tekirdağ'da düzenlenen tören ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar, Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, belediye yöneticileri, zabıta personeli ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sedat Akbıyık, 200 yıllık köklü geçmişe sahip Zabıta Teşkilatı'nın kent düzeninin sağlanmasında önemli görevler üstlendiğini belirterek zabıta personelinin vatandaşlarla doğrudan temas halinde çalıştığını ifade etti.

Kutlama programının devamında Başkan Candan Yüceer, zabıta personelini belediye hizmet binasında ağırladı. Yüceer, kentte huzur, düzen ve esenliğin sağlanması için görev yapan zabıta personeline teşekkür ederek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Yüceer, zabıta personelinin belediye ile vatandaş arasında önemli bir bağ kurduğunu belirterek, görevlerini özveriyle sürdüren personele başarılar diledi.

Program, Başkan Yüceer'in zabıta personeliyle belediye yemekhanesinde düzenlenen öğle yemeğinde bir araya gelmesiyle devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yıl dönümü Tekirdağ'da tören ve etkinliklerle kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıta Teşkilatı'nın 200'üncü yıl dönümü Tekirdağ'da tören ve etkinliklerle kutlandı - Son Dakika
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