Zabıta Teşkilatının 198. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Yerel

Zabıta Teşkilatının 198. Kuruluş yıldönümü düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde Devrek Belediyesi tarafından Zabıta Teşkilatının 198. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler organize edildi. Devrek Cumhuriyet Alanında düzenlenen etkinliklere çelenk sunumu ile başlandı. Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar ve zabıta ekiplerinin hazır bulunduğu programda konuşan Başkan Ulupınar, "İlçemizde zabıta ekiplerimiz çok zor görevler üstlenmektedir. Konularında haklı oldukları bile zaman zaman vatandaşlarımızla karşı karşı gelmektedirler. Ben bir başkan olarak arkadaşlarımın her daim arkasındayım. Ekiplerimiz vatandaşlara karşı en iyi şekilde davranmaya çalışıyorlar ben bunun farkındayım ve yaptıkları görevlerinin de takibindeyim. İlçemizde arkadaşlarımız görevlerini yerine getirmekte güçlük çekiyorlar özellikle ilçemizde ki trafik sorunu bunun başlıca nedenlerinden birisi ama inşallah ilçe trafiğini en kısa sürede rahatlatacağız bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda sabır bekliyor, teşkilatımızın kuruluş yıldönümü gerek vatandaşlarımıza ve gerekse de arkadaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar programın ardından zabıta teşkilatında görev yapan ekip ve aileleri ile düzenlenen yemekte bir araya gelirken, Zabıta Müdürü Abdürrahim Altuntaş tarafından Ulupınar'a günün anısına çiçek takdim edilirken, Ulupınar'da zabıtalara teşekkür plaketi takdim etti - ZONGULDAK