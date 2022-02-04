Üye Girişi
Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi - Son Dakika

Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi

04.02.2022 10:39
Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında bulunan tartı aletlerini ve hileli fiyat etiketlerini denetledi.

KOCAELİ(İHA) – Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında bulunan tartı aletlerini ve hileli fiyat etiketlerini denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri semt pazarlarında tartı aletleri ölçümleme denetimi yaptı. Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol eden ölçü ve ayar memuru; damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek amacıyla damgalanmamış, hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullananlara gerekli uyarıları yaptı. Zabıta ekipleri, satıcıları ilgili aletleri düzenli olarak muayeneye sokmaları konusunda uyardı ve bozuk aletlerin tespiti halinde yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ayrıca zabıta ekipleri hileli veya vatandaşı yanıltıcı satışı önlemek amacıyla ürün fiyat ve etiketlerinde denetim yaparak uymayanlar hakkında yasal işlem başlattı. Zabıta ekipleri, vatandaşların hileli etiket ve eksik gramaj konusunda görmüş olduğu olumsuzlukları ilgili semt pazarındaki görevli zabıta memurlarına bildirmeleri çağrısında bulundu. - KOCAELİ

Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi
Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi
Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
10:29 O bir Tinder dolandırıcısı! "Elmas prensiyim" dedi, kadınları 10 milyon dolar dolandırdı!
10:28 Paylaştığı video ile unuttuğumuz duyguları hatırlatan Dilara öğretmenin işine son verildi
10:25 Kıdem tazminatına güvence! Kısmi zamanlı çalışanın tazminatı bile yasal koruma altında
10:18 Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, hakkında uygunsuz açıklamalar yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu'dan şikayetçi oldu
10:08 Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı
10:03 Aşklarına 2. şans verdiler! Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç barıştı
10:03 Giresunspor'un yeni transferi Jean Pyerre'in testislerinde tümör tespit edildi
10:01 İlk ifadeler sızdı! Zanlı Yasak kardeşler: Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu yaralayıp yolda bırakacaktık!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 10:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Zabıtadan pazarlarda tartı ve etiket denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement