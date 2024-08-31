Tepebaşı Belediyesi, 6 farklı mahallede gerçekleşen konser programıyla Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Yerel

Tepebaşı Belediyesi, 6 farklı mahallede gerçekleşen konser programıyla Zafer Bayramı'nı kutladı

Tepebaşı Belediyesi, 6 farklı mahallede gerçekleşen konser programıyla Zafer Bayramı\'nı kutladı

Tepebaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlediği konser programıyla Eskişehirlileri coşkuyla buluşturdu. 6 farklı mahallede gerçekleşen konserlerde sanatçılar şarkı ve marşlar seslendirirken, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da katılımcılarla birlikte coşkuya ortak oldu. Başkan Ataç, konuşmasında Eskişehir'in her zaman Atatürk'ün yanında olduğunu vurgulayarak, Zafer Bayramı'nı kutladı.

31.08.2024 12:17  Güncelleme: 12:19
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Tepebaşı Belediyesi tarafından 6 farklı mahallede 6 farklı sanatçı ile gerçekleşen konser programının son gününde Eskişehirliler Zafer Bayramını coşkuyla kutladı.

Tepebaşı Belediyesi, özel günlerde gerçekleştirdiği etkinlikler ile kent halkını buluşturmaya devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. 2 gün süren konser programın son gününde Yeşiltepe Mahallesi Çayır Sokak'ta Sema Aydın, Yenibağlar Mahallesi kum sahada Gece Tarifesi ve Ertuğrulgazi Mahallesi Behiç Erkin Spor Merkezi'nde Ceren Büyükdoğan Eskişehirlilerle buluştu. Coşku dolu konserlerde Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da alanlarını dolduran yediden yetmişe tüm mahalle sakinleri ile birlikte sanatçıların seslendirdiği şarkı ve marşlara eşlik etti.

"Eskişehir her zaman Atatürk'ün yanında oldu"

Konser programlarında konuşan Başkan Ataç, "Bugün çok önemli bir gün. Bizlerin var olma, bu topraklar üzerinde yaşama hakkımızın sağlandığı gün. Bu büyük zaferin mimarı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız. Eskişehir her zaman Atatürk'ün yanında oldu, saygı ve minnetle andı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" dedi.

Konser programlarına Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım ve meclis üyeleri de katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tepebaşı Belediyesi, 6 farklı mahallede gerçekleşen konser programıyla Zafer Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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