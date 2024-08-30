Muğla\'nın Datça ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında şehitlerin mezarları ziyaret edildi

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Muğla'nın Datça ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve ilçe protokolü bu topraklar için canını vermiş Datçalı şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Tören esnasında, şehitler için dualar okunarak minnet ve saygı dile getirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen anma programı, büyük bir anlam ve duygu yoğunluğu ile gerçekleştirildi. Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Belediye Başkanı Aytaç Kurt ve ilçe protokolü vatan uğruna canını feda eden Datçalı şehitlerin mezarlarını ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi. Kaymakam Murat Atıcı, şehitlerin fedakarlıklarının ulusun bağımsızlık mücadelesinde ne denli önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızı sağlayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların bize bıraktığı emanetlere sahip çıkmak boynumuzun borcudur" dedi.

Belediye Başkanı Aytaç Kurt ise şehitlerin Türkiye'nin bağımsızlık ve egemenliğinin teminatı olduğunu belirterek, "Bu topraklar, şehitlerimizin kanlarıyla sulandı. Onların fedakarlıkları, milletimizin var olma mücadelesinin temel taşlarını oluşturuyor. Bu ruhu gelecek nesillere aktarmak, tarihimize sahip çıkmak, bizler için büyük bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerinin de katıldığı ziyaretlerde duygusal anların yaşanırken, şehit aileleri evlatlarının anısını yaşatmanın onurlu bir görev olduğunu dile getirdi. Şehitler için kabirleri başında dua eden ilçe protokolünün şehit aileleriyle de sohbet ederek onlara yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirdi. - MUĞLA