Zafer Bayramı'nda Trafik Düzenlemesi - Son Dakika
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Zafer Bayramı'nda Trafik Düzenlemesi

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30 Ağustos'ta resmi geçit ve konser nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Zafer Bayramı'nda bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Cumhuriyet Meydanında 30 Ağustos Pazar günü 09.15'te yapılacak olan Resmi Geçit Töreni ve Çelenk Sunumu sebebiyle 07.30'dan itibaren Konyaaltı Caddesi Barbaros Işıklı Kavşağı ile Huzur (Selekler) Kavşağı - Cumhuriyet Caddesi Cumhuriyet Meydanı arası trafiğin kontrollü olarak sağlanaca B bu güzergahın tören öncesinde ve tören sırasında araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Ayrıca 30 Ağustos Pazar Günü 21: 30'da Cumhuriyet Meydanında yapılacak konser etkinliği nedeniyle; 17.30'dan itibaren Konyaaltı Caddesi, Güllük Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde trafik kontrollü olarak sağlanacak olup 18.30'dan itibaren Huzur (Selekler) Kavşağı - Cumhuriyet Caddesi Cumhuriyet Meydanı arası güzergahın araç trafiğine kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zafer Bayramı'nda Trafik Düzenlemesi - Son Dakika

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