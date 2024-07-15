Zafer Müzesi, 1 Ağustos\'ta kapılarını açacak

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Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen sergi açılışının ardından, protokol üyeleri ile birlikte tadilatı devam eden Zafer Müzesi'ni gezdi.

Vali Yiğitbaşı, müzenin 1 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açacağı müjdesini verdi. Ziyarette, müzenin içerisinde devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alındı. Ziyarete Afyonkarahisar Vali Yardımcıları, milletvekilleri ve protokol üyeleri de katılırken, müzede başlayan restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde devam etmesi ise dikkatlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR