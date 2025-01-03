Zafer OSB 2025 Bütçe Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Zafer OSB 2025 Bütçe Toplantısı Yapıldı

Zafer OSB 2025 Bütçe Toplantısı Yapıldı

Zafer OSB'nin 2025 yılı bütçesi belirlendi, yeni planlamalar ve arsa tahsis kriterleri belirlendi.

03.01.2025 11:33
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Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2025 yılı bütçe belirleme ve planlama toplantısı, Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, OSB Yönetim Kurulu üyeleri Hikmet Tunç, M. Selman Hatipoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mücahit Eracar ve Zafer OSB Müdürü Hasan Göksel Ilgaz katıldı.

Toplantıda, 2025 yılı bütçesi görüşülerek karara bağlandı. Ayrıca, OSB'nin 2. bölgesine yönelik 6 bin dekarlık alanın planlama çalışmalarının başlatılması ve arsa tahsis başvurularının alınması ile kriterlerinin belirlenmesine karar verildi.

Yetkililer, Zafer OSB'nin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar ve yeni yatırım imkanları üzerinde durarak, gelecekteki çalışmaların hızla devam edeceğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zafer OSB 2025 Bütçe Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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