Isparta'da Zafer Partisi'nden CHP'ye Destek Ziyareti: Bu Karar Demokrasiye Müdahaledir

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) – CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın mahkeme kararıyla iptal edilmesi ve Genel Başkan Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasının ardından Ercan Yılmaz ve beraberindeki Zafer Partisi İl Teşkilatı, CHP Isparta İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek CHP ye destek mesajı verdi.

CHP binasında açıklama yapan Yılmaz, alınan kararın yalnızca CHP'ye değil, demokrasiye ve seçmen iradesine yönelik bir müdahale olduğunu savundu.

Yılmaz, "Bugün uzun süredir CHP üzerinde yapılan ameliyatın sonucunu görüyoruz. Bu aynı zamanda demokrasiye yapılmış bir ameliyattır. Seçmene CHP üzerinden yapılmış bir müdahaledir" dedi.

Kararın hukuksuz olduğunu öne süren Yılmaz, "Bu adaletsizliği ve düşman hukuku anlayışını kabul etmiyoruz. Seçimle gelen seçimle gider. Haciz memurluğu anlayışını da kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi olarak CHP teşkilatlarının yanında olduklarını belirten Yılmaz, şunları söyledi:

"Bugün CHP'nin başına gelen hukuksuzluk daha önce bizim genel başkanımıza da yapılmıştı. CHP şu anda belediye başkanları üzerinden de bunu yaşamaya devam ediyor. Bu yaşananlar siyasi demokrasinin dışına çıkıldığını gösteriyor. Vatandaşın verdiği oylara saygı duyulmalı, hukukun üstünlüğüne riayet edilmelidir."

Yılmaz, açıklamasının sonunda Zafer Partisi'nin Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini temsil eden bir parti olarak CHP'nin yanında olduğunu ifade ederek, "Bu gidişatı kabul etmiyoruz. Her zaman desteğinizdeyiz" dedi.