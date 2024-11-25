Zafer Partisi'nden Kadınlara Şok Hediye - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden Kadınlara Şok Hediye

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Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı, 25 Kasım Günü kadın muhabirlere biber gazı hediye etti.

25.11.2024 18:06
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Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde kadın muhabirlere biber gazı hediye etti.

Zafer Partisi Eskişehir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ümmühan Aka, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Aka'nın açıklamasının ardından Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle kadın muhabirlere biber gazı hediye etti.

"Kadınlarımız güçlü olduğu sürece, milletimiz de güçlüdür"

Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans çağrısı yapan Aka, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kadına yönelik şiddet. Kadına yönelik şiddet, sadece bireylerin değil, milletlerin onurunu zedeleyen bir insanlık suçudur. Türk milletinin tarihine baktığımızda, kadınlarımızın toplumun mihenk taşı olduğunu, aileden devlete her alanda saygın bir konuma sahip olduklarını görürüz. Ne yazık ki günümüzde, kadınlarımızın hak ettikleri itibarı gölgede bırakmaya çalışan karanlık zihniyetlerle mücadele etmek zorundayız.

"Bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır"

Bu bağlamda, şu hususları bir kez daha vurgulamak isteriz: Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans. Şiddet eylemlerine karışanlar, hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yasaların uygulanmasında caydırıcılık esas alınmalı, kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini koruyacak adalet mekanizmaları güçlendirilmelidir. Toplumsal farkındalık oluşturulmalıdır. Eğitim kurumlarından medyaya, her alanda kadına yönelik şiddeti önlemek adına bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır. Şiddeti doğuran zihniyetle mücadele etmek, kalıcı çözümün anahtarıdır.

Zafer Partisi\'nden Kadınlara Şok Hediye
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Zafer Partisi'nden Kadınlara Şok Hediye - Son Dakika

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