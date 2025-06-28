Zafer Tarıkdaroğlun'dan Erzurum'a gönülleri ısıtan müjde - Son Dakika
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Zafer Tarıkdaroğlun'dan Erzurum'a gönülleri ısıtan müjde

Zafer Tarıkdaroğlun\'dan Erzurum\'a gönülleri ısıtan müjde
28.06.2025 14:46
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kardelen Televizyonu'nun canlı yayın konuğu olarak katıldığı Analiz programında memleketi Erzurum'a gönülleri ısıtan bir müjde verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Kardelen Televizyonu'nun canlı yayın konuğu olarak katıldığı Analiz programında memleketi Erzurum'a gönülleri ısıtan bir müjde verdi.

Kardelen TV Genel Yayın Yönetmeni Soner İstanbullu ve gazeteci Esat Bindesen'in sorularını yanıtlayan Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum'da yaşlılara özel yeni bakım evleri açılacağını duyurdu ve bu projelerin yalnızca bir hizmet değil, bir vefa borcu olduğunu vurguladı.

Memleket sevdasıyla dolu yürekten müjde

Programda samimi bir üslupla konuşan Tarıkdaroğlu, "Bizim için yaşlılarımızın hayır duası her şeyden önemli. Erzurum, kadim kültürüyle büyüklerine hürmetiyle bilinir. Biz de devlet olarak bu anlayışı yaşatmak istiyoruz. Erzurum'a modern, konforlu ve huzurlu yaşlı bakım evleri kazandıracağız." dedi.

Bu yatırımların Erzurum için büyük bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Tarıkdaroğlu, yaşlı bireylerin sosyal hayattan kopmadan kaliteli hizmet alabilmesi için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi.

Zafer Tarıkdaroğlu, öte yandan Erzurum'daki bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini daha da güçlendirecek ve şehrin sosyal hizmet altyapısına önemli bir katkı sağlayacak başka bir çalışmanın da müjdesini verdi.

İnşaatı geçen yıl mayıs ayında başlayan, Erzurum Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ne bağlı, "Gündüzlü Yaşam Merkezi" hizmet binasının da çalışmalarının tamamlanmasının ardından Eylül ayı gibi hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Konuşması boyunca Erzurum'a olan sevgisini ve bağlılığını hissettiren Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, kendi memleketine hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ailelere her konuda destek sağlanıyor

Aile ve sosyal hizmetler kapsamında Şehit yakınları ve gazilerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca verilen desteklerin yanı sıra aile temelli verilen sosyal ekonomik ve sportif desteklere de değinen zafer Tarıkdaroğlu, aile yapılanması için yuva kuran gençlere ve kurulu yuvanın devamı için ailelere de her türlü desteği sağladıklarını belirtti

Konuşmasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilan edilen aile yılı kapsamında doğum yardımı destekleri başladı. Bu kapsamda doğum teşviği için herhangi bir aşama ve kriter olmadan 2025 yılı içerisinde dünyaya gelen çocuk için tek seferlik olmak üzere 5 bin TL yardım alabiliyor" ifadelerini kullandı.

Yardım programının detaylarını paylaşan Tarıkdaroğlu, anne veya babanın çalışıyor olmasının bu yardıma engel olmayacağının da altını çizerek, İkinci çocuk için 1500 TL olan yardımın 5 yaşını doldurana kadar alınabileceğini duyurdu. Yine 2025 yılında dünyaya gelen 3. çocuk içinde her ay 5 bin TL'nin 5 yaşını doldurana kadar alınabileceğini aktardı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zafer Tarıkdaroğlun'dan Erzurum'a gönülleri ısıtan müjde - Son Dakika

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