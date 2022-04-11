Zap Suyu'nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar - Son Dakika
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Zap Suyu'nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar

11.04.2022 10:11

- Zap Suyu'nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki sporcular Zap Suyu'nda rafting yaparak bölge yarışmalarına hazırlanıyor.

- Zap Suyu'nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki sporcular Zap Suyu'nda rafting yaparak bölge yarışmalarına hazırlanıyor.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurca Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının desteklediği Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü, Mardin'de düzenlenecek olan bölge yarışmaları için Zap Suyu'nda antrenmanlarını sürdürüyor. Kulüp Başkanı Muharrem Parlak, 24 Nisan'da Mardin'de yapılacak rafting bölge yarışmalarında Hakkari'yi temsil edecek olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Parlak, "Çukurca Zap Rafting ve Doğa Sporları Kulübü olarak bir kız ve bir erkek rafting takımı olarak bu yarışmalara katılacağız. Çukurca Kaymakamlığı, belediyesi ve Hakkari Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından destek alıyoruz. Bu iki takımın başarılı bir şekilde bu yarışmada dereceye gireceklerini ve Hakkari'yi daha iyi temsil edeceklerini umut ediyorum" dedi.

Zap Suyu'nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar
Zap Suyu'nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar
Zap Suyu'nda rafting yaparak yarışmalara hazırlanıyorlar

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Yerel, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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