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ZBEÜ'de Eczacılık Fakültesi için yeni bina inşaatı başlıyor - Son Dakika
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ZBEÜ'de Eczacılık Fakültesi için yeni bina inşaatı başlıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İbni Sina Kampüsünde Eczacılık Fakültesi merkezi derslik ve laboratuvar binası inşasına başlanıyor. Yeni bina, çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlandı ve öğrencilere daha nitelikli bir öğrenme ortamı sunacak.

ZBEÜ\'de Eczacılık Fakültesi için yeni bina inşaatı başlıyor
22.01.2024 - 15:44,  Güncelleme: 15:47
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) İbni Sina Kampüsünde Eczacılık Fakültesi merkezi derslik ve laboratuvar binası inşasına başlanıyor.

İbni Sina Kampüsünde yapılacak olan merkezi derslik ve laboratuvar binası çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlandı. Binanın inşaat taban alanı 1168.69, toplam inşaat alanı 8612.55 metrekare olarak planlandı.

Zemin kat ile birlikte toplam 6 kat olarak tasarlanan yeni binada; 4 adet 260 kişilik amfi, 7 adet öğrenci laboratuvarı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 30 adet ofis, 4 adet derslik, 1 adet kütüphane ve 1 adet kafeterya içerecek.

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yeni binanın içinde yer alacak olan amfiler, laboratuvarlar, ofisler, derslikler, kütüphane ve kafeterya gibi alanların öğrencilere daha nitelikli bir öğrenme ortamı sunacağını belirterek şunları söyledi:

"Öğrencilerimize en iyi eğitim imkanlarını sunmak ve modern bir öğrenme ortamı oluşturmak misyonumuzun önemli bir parçasıdır. İbni Sina Kampüsünde başlattığımız Eczacılık Fakültesi merkezi derslik ve laboratuvar binası inşaatı, bu vizyon doğrultusunda atılmış bir adımdır." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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