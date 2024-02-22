ZBEÜ Rektör Yardımcısı Deprem ve Deprem Dirençli Kentleşme Konferansına Katıldı

ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Çorum'da düzenlenen "Deprem ve Deprem Dirençli Kentleşme" konulu konferansa katıldı.
Turgut Özal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ZBEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Çorum Mimarlar Odası Başkanı Pınar Karakurt, binlerce insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, yapılan inşaatların doğru zeminde depreme dayanıklı yapılmasının önemine değindi.
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise gelecek dönemde kentsel dönüşümde belediyenin rolünü artıracak şekilde bir yeni dönem yaşanacağını ifade etti. Konuşmaların ardından Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, deprem konulu sunumunda Türkiye'nin fay haritasını gösterdi. Türkiye'nin her tarafında fay olduğunu dile getiren Kutoğlu, depremden kaçmanın mümkün olmadığını belirterek depremle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz ay Çorum'da Mecitözü merkezli 4.3 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Kutoğlu, Çorum- Amasya fay hattı üzerinde 1598 yılında gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu fayın günün birinde yeniden bu şiddette bir deprem üretebileceğini önemle vurguladı.
Ayrıca Kutoğlu, "Bu fay, günün birinde 6.6 - 6.7 büyüklüğünde bir deprem üretecek güçte olup 1598 yılından beri fay hattında enerji birikmektedir. Fakat şansımız bu bölgedeki enerji birikim hızının daha düşük olmasıdır. Bunun sonucu da bu büyüklükteki bir deprem için bölgenin biraz daha zamanı olduğunu gösteriyor. Çorum'un kuzeyinde 1910 yılında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti ki bu fay da yine bu büyüklükte bir deprem üretebilir. Aynı zamanda 1968 yılında 6.6 büyüklüğünde oluşan depremin de Çorum için tehdit oluşturduğunu bilmemiz gerekir. Mecitözü'nde depremi üreten fay Çorum bölgesinde sarı, Amasya tarafında ise kırmızı renkte olup bu durumun ehemmiyetini gösteriyor. Sarı renkte görünen deprem bölgesi Çorum halkını rehavete düşürmesin. Çünkü yer kabuğu o kadar büyük ki tarihte kaydedilmemiş depremlerle karşı karşıya kalmak mümkün olabilir. Ülkemizin fay hatlarıyla çevrili olduğunu düşünürsek halkımızı, yaşanan depremlerden kazandığımız tecrübeyle eskisinden her daim daha fazla tedbirli olmaya davet ediyoruz." ifadelerini dile getirdi. - ZONGULDAK
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