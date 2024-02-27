ZBEÜ Rektörü Marmara Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Marmara Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı

ZBEÜ Rektörü Marmara Kariyer Fuarı\'nın açılışına katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı. Fuar, 15 paydaş üniversite ve 1071 katılımcı firma ile üniversite öğrencilerine staj ve istihdam sağlamayı hedefliyor.

27.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:17
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ZBEÜ'nün de paydaşı olduğu Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı.

ZBEÜ'nün de paydaşları arasında olduğu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda düzenlenen organizasyonun açılışına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, il protokolü, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, paydaş üniversite rektörleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

15 paydaş üniversite, 1071 katılımcı firma ile üniversite öğrencilerine staj ve istihdam sağlayarak iş dünyası ile buluşturmayı hedefleyen Marmara Kariyer Fuarı'nda alanında uzman kişilerle söyleşi ve paneller gerçekleştirilecek. Türkiye'nin en büyük kariyer fuarı olma özelliğine sahip Marmara Kariyer Fuarı, iki gün boyunca sürecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Marmara Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZBEÜ Rektörü Marmara Kariyer Fuarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika
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