ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u ağırladı - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u ağırladı

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy\'u ağırladı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaret sırasında iyi niyet temennileriyle bir süre sohbet edildi.

30.04.2024 15:47
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu. Rektörlük makamında konuğunu ağırlayan Rektör Özölçer, Ersoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarıyla bir süre sohbet etti. Ersoy ise Rektör Özölçer'e misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u ağırladı - Son Dakika

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