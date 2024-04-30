ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy\'u ağırladı

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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e ziyarette bulundu. Rektörlük makamında konuğunu ağırlayan Rektör Özölçer, Ersoy'un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarıyla bir süre sohbet etti. Ersoy ise Rektör Özölçer'e misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.

Ziyaret iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ZONGULDAK