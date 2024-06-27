ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, uluslararası akademisyenleri kabul etti - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, uluslararası akademisyenleri kabul etti

ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, uluslararası akademisyenleri kabul etti

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Almanya, Kosova ve Romanya'dan gelen akademisyenleri makamında ağırladı. Görüşmede, üniversiteler arasındaki işbirliği ve Erasmus+ anlaşmalarının genişletilmesi konuları ele alındı.

27.06.2024 13:28
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ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Almanya Georg Agricola Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.Frank Otto, Kosova Isa Boletini Mitrovica Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Muhamedin Hatemi, Dr. Gzim Ibishi ve Romanya George Emil Palade Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dana Rus'u makamında kabul etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini Erasmus+ ders verme hareketliliği ve ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında akademik temaslarda bulunmak üzere ziyaret eden Almanya Georg Agricola Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr.Frank Otto, Kosova Isa Boletini Mitrovica Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Muhamedin Hatemi, Dr. Gzim Ibishi ve Romanya George Emil Palade Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dana Rus, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'i makamında görüştü.

Görüşmede Almanya Georg Agricola ve Kosova Isa Boletini Mitrovica üniversiteleri ile BEUN Maden Mühendisliği bölümü arasında yapılan işbirliği ve Erasmus+ anlaşmaları kapsamında faaliyetlerin kapsamının genişletilmesi,

ortak proje ve yayınların artırılması konuları görüşüldü. Bununla birlikte Romanya George Emil Palade Üniversitesi ile başta İngiliz Dili ve Edebiyatı olmak üzere ortak bölümler ile Erasmus+ kapsamında özellikle gelen yönlü öğrenci hareketliliklerinin artırılması, ortak çalışma ve araştırma projelerinin teşvik edilmesi konuları ele alındı. Ziyarette konuk öğretim üyelerine İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Maden Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Geniş ve Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Dinçer Biçer eşlik etti. BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, konuk akademisyenleri Üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve uluslararasılaşma alanında yeni adımların atılması ve ortak faaliyetlerin artırılmasını temenni etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, uluslararası akademisyenleri kabul etti - Son Dakika

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