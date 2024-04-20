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Zehir tacirinin evi uyuşturucu serası çıktı

DENİZLİ - Denizli'de evinde arama yapılan zehir tacirinin bir odasını uyuşturucu serasına çevirdiği ortaya çıktı. Çok sayıda uyuşturucu madde ve imalatında kullanılan malzeme ele geçirilirken, zehir taciri ise tutuklandı.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde narkotik timleri uyuşturucu madde yaptığı tespit edilen şüpheliyi bir süre takibe aldı. Şüphelinin yakalanması için adresine düzenlenen operasyonda zehir taciri kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri ikamette yaptıkları aramalarda karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Tek tek evin odalarında arama gerçekleştiren narkotik timleri kapısını açtıkları bir odanın adeta zehir serasına dönüştürüldüğünü tespit etti.

Zehir tacirinin oda içerisinde özel malzemeler ile yani bir oda daha oluşturduğu görüldü. Yapılan aramalarda 2 parça halinde bin 50 gram esrar, 70 kök farklı boylarda kenevir bitkisi, 1 çadır, 16 adet fanlı led aydınlatma, 1 adet termometre, 2 adet hava kompresörü, 4 adet vantilatör, 1 adet havalandırma motoru, filtresi ve borusu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.